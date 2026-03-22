Après le naufrage du Fire Phone, Amazon s'apprête à retenter sa chance sur le marché des smartphones. Selon Reuters, un nouveau modèle centré sur l'assistant vocal Alexa serait actuellement en développement sous le nom de code « Transformer ».
Douze ans après le fiasco du Fire Phone, Amazon souhaite vraisemblablement repartir à l'assaut du marché des smartphones. Le géant du commerce en ligne développe actuellement un terminal baptisé « Transformer », construit autour de son assistant vocal Alexa et dopé à l'intelligence artificielle. Un pari audacieux quand on se souvient du désastre de 2014. Vendu moins de 200 dollars, le Fire Phone avait disparu des rayons en à peine un an, plombé par un catalogue d'applications rachitique. Cette fois, l'entreprise entend miser sur l'IA pour contourner l'écueil des app stores traditionnels.
L'échec cuisant du Fire Phone encore dans les mémoires, mais Amazon n'a pas dit son dernier mot
En 2014, Amazon faisait une entrée remarquée (pas nécessairement pour les bonnes raisons cela dit) sur le marché mobile avec le Fire Phone. L’appareil proposait des fonctions originales, comme un affichage 3D sans lunettes ou encore Firefly, capable d’identifier des objets et des produits via la caméra. Malgré un prix plutôt attractif de 199 dollars sans abonnement, le produit n’a jamais trouvé son public. La commercialisation a finalement été arrêtée un peu plus d’un an après son lancement, avec des volumes de ventes particulièrement modestes.
Parmi les difficultés rencontrées figurait notamment l’absence d’un écosystème applicatif solide. Le téléphone reposait sur l’Amazon Appstore, qui ne rivalisait pas avec l’offre pléthorique du Google Play Store à l'époque, freinant ainsi lourdement son adoption par les utilisateurs.
Un smartphone centré sur Alexa et l’intelligence artificielle
Ce nouveau projet, connu en interne sous le nom de code « Transformer », s’appuierait principalement sur Alexa. D'après le rapport de Reuters, l’objectif serait de proposer un appareil capable de s’intégrer étroitement aux services de la firme, comme Prime Video, Prime Music, Grubhub ou encore la plateforme de commerce en ligne.
Le smartphone est présenté comme un appareil pensé pour s’adapter aux usages quotidiens, en lien avec les assistants vocaux domestiques Alexa. L’intelligence artificielle y occuperait une place centrale, avec l’ambition de limiter, voire de remplacer, le recours aux boutiques d’applications traditionnelles.
On y apprend enfin qu'Alexa serait « une fonctionnalité centrale » du futur appareil, sans pour autant en devenir le système d’exploitation. Un choix qui rompt avec le Fire Phone, pénalisé à l’époque par un écosystème applicatif trop pauvre. Il est tout de même bon de préciser que le projet reste pour le moment incertain et qu'il pourrait donc tout à fait être abandonné. Affaire à suivre donc.
- Les fonctions d'automatisation des appareils domotiques de la maison connectés à l'app.
- Un service simple d’utilisation et personnalisable.
- La variété des appareils compatibles avec l'app et la technologie Alexa.