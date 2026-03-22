Ce nouveau projet, connu en interne sous le nom de code « Transformer », s’appuierait principalement sur Alexa. D'après le rapport de Reuters, l’objectif serait de proposer un appareil capable de s’intégrer étroitement aux services de la firme, comme Prime Video, Prime Music, Grubhub ou encore la plateforme de commerce en ligne.

Le smartphone est présenté comme un appareil pensé pour s’adapter aux usages quotidiens, en lien avec les assistants vocaux domestiques Alexa. L’intelligence artificielle y occuperait une place centrale, avec l’ambition de limiter, voire de remplacer, le recours aux boutiques d’applications traditionnelles.

On y apprend enfin qu'Alexa serait « une fonctionnalité centrale » du futur appareil, sans pour autant en devenir le système d’exploitation. Un choix qui rompt avec le Fire Phone, pénalisé à l’époque par un écosystème applicatif trop pauvre. Il est tout de même bon de préciser que le projet reste pour le moment incertain et qu'il pourrait donc tout à fait être abandonné. Affaire à suivre donc.