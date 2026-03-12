Vous aussi, vous avez peut-être une belle petite piscine dans le jardin, utilisée avec enthousiasme au cœur de l’été… puis un peu moins dès que la routine reprend. Quelques longueurs, un plongeon rafraîchissant, des jeux avec les enfants, et finalement, cet espace dont on a tant rêvé et pour lequel on a tant investi reste souvent sous-exploité.
Pourtant, ces dernières années, les propriétaires cherchent de plus en plus à tirer davantage de valeur de leur aménagement extérieur. Dans ce contexte, une nouvelle catégorie d’équipements plutôt étonnants commence à émerger : les jets de nage portables, ces accessoires simples à installer, et capables de transformer une piscine classique en véritable couloir de nage à contre-courant.
C’est précisément la promesse du nouveau iGarden Swim Jet X Series, présenté comme le premier jet de nage portable au monde doté d’une assistance par intelligence artificielle, un dispositif qui entend simplifier cette transformation… sans les travaux habituellement associés à ce type d’installation.
L’idée est simple, faire plus avec la piscine que l’on possède déjà
Traditionnellement, les systèmes de nage à contre-courant sont installés directement dans la structure de la piscine. Ils nécessitent souvent perçage, plomberie spécifique et intégration permanente dans le bassin. Autrement dit : un projet d’aménagement à part entière, qui plus est généralement assez coûteux.
Le Swim Jet X Series adopte une approche totalement différente. Conçu comme un appareil portable, il se fixe simplement au bord de la piscine grâce à un système de pince de type clamp-on. Pas de perçage du bassin, pas de raccordement complexe. L’objectif est ici de permettre aux propriétaires de piscines existantes d’ajouter une fonction de nage à courant, sans pour autant se lancer dans un quelconque chantier.
Une fois en place, l’appareil génère un flux d’eau qui permet de nager à contre-courant. La promesse est ici de permettre à l’utilisateur de transformer quelques mètres de bassin en une petite zone d’entrainement.
Contrairement aux systèmes de nage à contre-courant traditionnels, qui délivrent souvent un flux puissant mais fixe, principalement conçu pour de grandes piscines ou un usage professionnel, le iGarden Swim Jet X Series intègre un contrôle du courant assisté par IA. Cela garantit un flux fluide et adaptatif, réglable selon les utilisateurs et les activités, idéal pour un usage familial, les petites piscines et les installations polyvalentes en extérieur. Le débit d’eau intelligent améliore le confort pendant l’entraînement tout en maintenant des conditions sûres et agréables pour les enfants et les animaux.
Dans de nombreux jardins, la longueur du bassin limite les possibilités pour ceux qui souhaitent réellement nager. Quelques mouvements de bras, et l’on atteint généralement le bord opposé. Avec un jet de nage, cette contrainte s'atténue, puisque le nageur reste au même endroit tandis que le courant se charge de créer la sensation de progression.
Batterie déportée et jet ajustable
L’idée n’est pas de transformer la piscine en laboratoire technologique non, mais plutôt d’offrir une sensation de nage stable et agréable. Le courant généré cherche à rester fluide et stable, afin d’offrir une expérience plus naturelle dans l’eau.
Le Swim Jet X Series intègre également un système de contrôle assisté par intelligence artificielle, conçu pour ajuster automatiquement le flux d’eau. Dans la pratique, cela signifie que le jet s’adapte pour maintenir un flux régulier, plutôt qu’une poussée brute. Selon le constructeur, cela doit permettre un mouvement d’eau plus agréable, qui devrait rendre les séances de nage plus confortables.
Autre particularité notable : l’appareil fonctionne grâce à une batterie lithium déportée. En effet, cette architecture évite les raccordements permanents (à une prise secteur) et renforce la portabilité du dispositif. Le Swim Jet X Series peut ainsi être installé, retiré ou rangé selon les besoins (et emmené chez des amis), avec une autonomie allant « jusqu’à 10 heures » selon le constructeur (pour le modèle premium).
En quelques minutes, une piscine tout à fait classique peut donc devenir un espace d’exercice, avant de retrouver son rôle initial. Selon la marque, cette flexibilité correspond à une évolution plus large dans l’équipement domestique, puisque les utilisateurs privilégient de plus en plus des solutions modulaires plutôt que des installations définitives.
« Votre entraînement. Leur parc aquatique. La même piscine » indique iGarden. Dans une maison familiale, les attentes autour de la piscine sont rarement les mêmes pour tout le monde. Certains souhaitent y faire un peu d’exercice, d’autres (on pense notamment aux enfants) simplement se rafraîchir ou jouer. Un utilisateur qui a déjà essayé l'appareil a déclaré : « Avant, les enfants s'ennuyaient dans la piscine au bout d'une vingtaine de minutes. Maintenant, avec le jet de nage, ils font la course à contre-courant, flottent au gré du courant et passent parfois tout l'après-midi dans l'eau, souvent jusqu'au soir. » Pour de nombreuses familles, ce changement peut transformer la piscine en un espace plus actif et plus attrayant pour passer du temps en famille.
L’idée derrière le Swim Jet X Series est de concilier ces usages. Le matin ou en fin de journée, la piscine peut servir de zone d’activité physique douce. Le reste du temps, elle redevient un espace de loisirs pour les enfants, les amis...
Il faut dire que depuis plusieurs années déjà, le fitness à domicile connaît un véritable essor. Tapis de course connectés, vélos d’appartement intelligents, applications d’entraînement… les solutions pour bouger chez soi se multiplient.
Dans ce paysage, la piscine représente un potentiel encore peu exploité. La nage reste l’une des activités physiques les plus complètes et les plus accessibles. Mais elle nécessite généralement un bassin suffisamment long ou bien des déplacements réguliers vers une piscine publique.
Dans l’absolu, un jet de nage portable peut justement venir combler cet écart en permettant d’intégrer cette pratique directement dans le jardin, d’autant plus que le dispositif peut monter jusqu’à 1000W de puissance dans sa version premium.
Même si la dimension fitness est importante, le Swim Jet X Series ne se présente pas comme un appareil destiné uniquement aux nageurs expérimentés. L’accent est plutôt mis sur l’usage domestique : simplicité, polyvalence et adaptation à la vie familiale. Plusieurs niveaux de puissance sont d’ailleurs disponibles, pour un courant plus ou moins prononcé.
Le design intègre également différentes protections destinées à rassurer les utilisateurs, notamment dans les environnements où enfants et animaux circulent autour du bassin.
L’objectif n’est donc pas de transformer la piscine en équipement sportif spécialisé, mais de créer une option supplémentaire dans l’utilisation du bassin, en « modernisant » une piscine existante sans passer par la case travaux.
Beaucoup de propriétaires hésitent à entreprendre des transformations lourdes (coût, complexité, durée du chantier…), et les solutions portables répondent précisément à cette réticence.
Dans cette logique, le Swim Jet X Series se rapproche davantage d’un équipement de jardin que d’un système intégré à la construction de la piscine. On l’installe quand on en a envie, on l’enlève lorsque l’on souhaite retrouver un bassin totalement libre. Il faut avouer que la promesse est plutôt alléchante.
Une nouvelle catégorie d’équipement de piscine ?
Reste à voir si ces dispositifs de jets de nage portables réussiront à séduire un public plus large que les installations traditionnelles. Bien sûr, comparés aux systèmes de nage à contre-courant professionnels intégrés, ces appareils peuvent ne pas offrir tout à fait le même niveau de performance. Cependant, grâce à leur conception portable et facile à installer, et à leur campagne de financement participatif officiellement lancée sur Kickstarter le 12 mars, les appareils Swim Jet X Series ont déjà commencé à attirer une attention croissante.
Une chose est certaine, pour les propriétaires qui souhaitent tirer davantage parti de leur piscine sans se lancer dans une rénovation complète, cette approche pourrait bien ouvrir de nouvelles possibilités.
Et au fond, c’est peut-être cela la vraie promesse, à savoir transformer un bassin que l’on utilise quelques mois par an… en un espace polyvalent capable de suivre le rythme de toute la maison. Pour célébrer le lancement, iGarden offre des bonus exclusifs pendant les premières 48 heures :
- Cadeau du jour du lancement : un contributeur chanceux parmi ceux qui auront apporté leur soutien dans les premières 48 heures sera sélectionné au hasard et recevra GRATUITEMENT son appareil de la série X.
- 50 % de réduction sur les frais d'expédition : les contributeurs qui s'engagent dans les 48 premières heures bénéficieront d'un tarif forfaitaire de 25 $ pour les frais d'expédition (50 % de réduction sur le tarif standard de 50 $).
- Le produit est couvert par une garantie de 2 ans. Cliquez sur « iGarden Swim Jet X Series » pour soutenir le projet sur Kickstarter.