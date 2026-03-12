Pourtant, ces dernières années, les propriétaires cherchent de plus en plus à tirer davantage de valeur de leur aménagement extérieur. Dans ce contexte, une nouvelle catégorie d’équipements plutôt étonnants commence à émerger : les jets de nage portables, ces accessoires simples à installer, et capables de transformer une piscine classique en véritable couloir de nage à contre-courant.

C’est précisément la promesse du nouveau iGarden Swim Jet X Series, présenté comme le premier jet de nage portable au monde doté d’une assistance par intelligence artificielle, un dispositif qui entend simplifier cette transformation… sans les travaux habituellement associés à ce type d’installation.