On pensait le conflit fini du côté de chez Nexperia. Il n'en est en fait rien, avec les autorités chinoises qui entrent en jeu pour alerter sur une possible crise à venir dans les semi-conducteurs.
À l'automne dernier, Nexperia, fabricant de semi-conducteurs originellement basé en Hollande et repris depuis plusieurs années par un acteur chinois, était au centre d'une vive polémique. Le gouvernement hollandais avait en effet décidé d'activer une très vieille loi pour prendre le contrôle de la société, ce qui avait très fortement déplu du côté de la Chine, où les autorités avaient répondu par un embargo sur l'exportation de puces, faisant craindre le pire au secteur automobile européen. Finalement, grâce à la diplomatie, les choses avaient pu revenir à la normale... enfin, c'est ce que l'on croyait.
La crise est de retour chez Nexperia
Non, les problèmes n'ont pas été résolu chez Nexperia. Ils ont par ailleurs semble-t-il tellement persisté que le ministère du Commerce chinois a officiellement alerté sur la possibilité d'une nouvelle crise des semi-conducteurs à cause de « nouveaux conflits » enregistrés entre le siège hollandais de l'entreprise, et sa filiale située en Chine.
Comme le note Reuters, si la question de la fourniture des puces a pu être résolue grâce aux échanges diplomatiques entre la Chine et l'Europe, en interne, la rupture chez Nexperia entre le côté hollandais et la filiale chinoise n'a fait que s'accentuer au fil des derniers mois. Les deux parties sont en désaccord profond sur la question du contrôle de l'entreprise par son actionnaire Wingtech.
Une action décidée en Hollande à la base de la colère en Chine
Ce désaccord a été à l'origine d'une décision particulièrement mal vécue. Le siège hollandais a en effet la semaine dernière décidé de désactiver tous les comptes professionnels de ses employés installés en Chine, entravant l'utilisation du logiciel de l'entreprise. Avec, à la clé, des problèmes pour maintenir la production, selon la filiale chinoise.
« Nexperia Netherlands a sérieusement perturbé la production et le fonctionnement normaux de l'entreprise, et si cela déclenche à nouveau une crise mondiale de la production et de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, les Pays-Bas devront en assumer l'entière responsabilité » a affirmé le ministère du Commerce chinois. Du côté de la Hollande, si on ne nie pas la désactivation, on rejette tout impact sur la production en Chine. Alors, est-ce le début d'une nouvelle crise ?