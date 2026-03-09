Non, les problèmes n'ont pas été résolu chez Nexperia. Ils ont par ailleurs semble-t-il tellement persisté que le ministère du Commerce chinois a officiellement alerté sur la possibilité d'une nouvelle crise des semi-conducteurs à cause de « nouveaux conflits » enregistrés entre le siège hollandais de l'entreprise, et sa filiale située en Chine.

Comme le note Reuters, si la question de la fourniture des puces a pu être résolue grâce aux échanges diplomatiques entre la Chine et l'Europe, en interne, la rupture chez Nexperia entre le côté hollandais et la filiale chinoise n'a fait que s'accentuer au fil des derniers mois. Les deux parties sont en désaccord profond sur la question du contrôle de l'entreprise par son actionnaire Wingtech.