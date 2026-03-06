Pour détailler l’initiative, ExpressVPN s’est fendu de deux billets de blog dans lesquels l’entreprise explique avoir développé un système baptisé OpenBoundary, déployé directement au niveau de ses serveurs VPN. Le principe repose sur un système de filtre DNS exploitant la liste de domaines pédocriminels maintenue par l’Internet Watch Foundation, une organisation spécialisée dans l’identification et le signalement de contenus d’abus sexuels sur mineurs en ligne.

Concrètement, lorsqu’une requête DNS transite par l’infrastructure d’ExpressVPN, le domaine sollicité est désormais comparé à cette base de données. Si la destination figure parmi les sites identifiés par l’IWF comme entièrement dédiés à ce type de contenu, la connexion est bloquée au niveau du réseau. Point.

Selon ExpressVPN, ce dispositif n’implique ni inspection du trafic chiffré ni journalisation de l’activité des utilisateurs et utilisatrices. Le blocage intervient uniquement au stade de la résolution DNS, ce qui permet, toujours d’après le fournisseur, de maintenir intacte sa politique de non-conservation des logs.

Le code d’OpenBoundary doit également être publié en open source. ExpressVPN prévoit d’accompagner cette publication d’un livre blanc technique et d’une documentation de déploiement afin de permettre à d’autres acteurs d’adopter des dispositifs similaires. Logiquement, les fournisseurs CyberGhost et Private Internet Access, qui appartiennent aussi à Kape Technologies, ont rejoint l’initiative.