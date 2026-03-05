L'opération a conduit à treize arrestations, trente-deux perquisitions et des entretiens avec trente-trois suspects dans plusieurs pays comme l'Australie, la Belgique, la Pologne, le Portugal, l'Espagne, la Roumanie, le Kosovo ou encore la Malaisie. Les autorités ont également saisi les deux domaines du forum et collecté l'ensemble des données de la plateforme. Celles-ci regroupent les comptes utilisateurs, les messages privés, les coordonnées bancaires, les adresses IP ou encore des journaux de connexion. Ces informations permettront d'alimenter de futures poursuites.

Brett Leatherman, directeur adjoint de la division cyber du FBI, a indiqué dans un communiqué qu'aucun criminel n'est "véritablement anonyme en ligne." Les membres actifs du forum ont par ailleurs reçu des messages de prévention directement sur leur compte, pour leur signaler qu'ils sont identifiés.

Les autorités font tomber les forums un à un. En 2022, il y a d'abord eu RaidForums, puis BreachForums l'année suivante. BreachForums avait d'ailleurs exposé les données de près de 324 000 membres.