La technologie V-FSD exploite l’intelligence artificielle intégrée de la marque qui détecte et évite les obstacles tels que les animaux, les personnes ou les arbres. Elle ajuste en temps réel la trajectoire de la tondeuse afin d’assurer une coupe homogène et sécurisée.

Le robot est conçu pour couvrir une surface allant jusqu’à 500 m² et peut gérer des pentes atteignant 32 %. Ce positionnement le destine principalement aux jardins de taille modérée, là où les modèles E15 et E18 visent respectivement des surfaces plus importantes.