Présentée au MWC 2026, la eufy C15 devient le modèle le plus abordable de la gamme du constructeur. Pensée pour les surfaces jusqu’à 500 m², elle promet une installation simplifiée sans câble périmétrique.
Avec la C15, eufy étoffe son offre de robots tondeuses en ciblant les petits jardins urbains. Dévoilé au MWC 2026, ce nouveau modèle se positionne sous les E15 et E18, avec un tarif plus accessible sous la barre des 1 000 €. La marque met en avant une installation simplifiée grâce à l’abandon des câbles périmétriques enterrés. La navigation repose sur un système par caméra et intelligence artificielle déjà utilisé sur les modèles supérieurs. La C15 s’adresse ainsi aux propriétaires de terrains jusqu’à 500 m² recherchant une solution plus simple à mettre en place et bien moins onéreuse que certains concurrents, dont les robots tondeuses sont plus adaptés à de larges surfaces.
Une technologie de vision pour détecter et éviter les objets en temps réel
Comme les modèles de la série E, la eufy C15 utilise la technologie Vision-FSD. Ce système basé sur une caméra embarquée permet une cartographie autonome du jardin, sans recourir à un câble périmétrique ni à une installation RTK plus complexe.
La technologie V-FSD exploite l’intelligence artificielle intégrée de la marque qui détecte et évite les obstacles tels que les animaux, les personnes ou les arbres. Elle ajuste en temps réel la trajectoire de la tondeuse afin d’assurer une coupe homogène et sécurisée.
Le robot est conçu pour couvrir une surface allant jusqu’à 500 m² et peut gérer des pentes atteignant 32 %. Ce positionnement le destine principalement aux jardins de taille modérée, là où les modèles E15 et E18 visent respectivement des surfaces plus importantes.
Un robot tondeuse grand public pour les jardins moyens
La eufy C15 adopte un châssis gris et noir avec deux grandes roues arrière et des roues avant plus compactes. Des commandes manuelles sont intégrées sur le dessus de l’appareil, en complément du pilotage via l’application mobile de la marque.
Depuis l’application, l’utilisateur peut programmer les horaires de tonte, gérer les cartes enregistrées et contrôler la machine à distance. La C15 s’inscrit ainsi dans l’écosystème maison connectée d’eufy.
En Europe, la eufy C15 sera proposée au prix de 899 €, ou 999 € avec l’accessoire garage. Son lancement est attendu entre la fin mars et la fin juin 2026, avec une commercialisation évoquée dès le mois de mai selon certaines communications du constructeur.