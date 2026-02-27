D’après les éléments publiés par Qrator Labs, Aeternum est un loader développé en C++ et vendu en kit sur des forums clandestins par un acteur utilisant le pseudonyme LenAI. Pour environ 200 dollars, l’offre inclut un exécutable déjà configuré et un panneau d’administration permettant de déployer et de gérer des contrats sur la blockchain Polygon, utilisés comme support de publication pour les instructions envoyées aux machines infectées.

Depuis cette interface, l’opérateur sélectionne un contrat, définit le type de commande à exécuter (chargement d’une DLL, exécution d’un script PowerShell ou d’un fichier batch, déploiement d’un stealer, d’un clipper ou d’un mineur), cible l’ensemble des bots ou un identifiant matériel précis, renseigne l’URL de la charge utile à télécharger, puis publie l’ordre sur la chaîne.

Une fois inscrite sur Polygon, l’instruction est récupérée par les bots, qui passent par des points d’accès publics pour lire les données du contrat, puis l’interprètent afin d’exécuter la commande. Comme ces informations sont répliquées sur de nombreux nœuds de la blockchain, il n’y a pas de serveur unique à saisir ou à couper pour empêcher l’accès aux ordres. Et puisque l’information est enregistrée sur une chaîne publique, la transaction confirmée ne peut plus être modifiée ni supprimée.

Le détenteur du portefeuille associé au contrat peut en revanche publier de nouvelles instructions via de nouvelles transactions pour une somme dérisoire, un dollar en jetons MATIC suffisant à produire environ 100 à 150 transactions de commande.