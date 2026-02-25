L’enquête, relayée par BleepingComputer, repose sur l’analyse des APK des versions les plus récentes disponibles au moment des tests. Oversecured indique y avoir identifié des schémas de vulnérabilités relevant de nombreuses catégories, pouvant conduire à l’interception d’identifiants, à l’usurpation de notifications, à des injections HTML ou encore à la localisation de l’utilisateur.

Dans le détail, l’échantillon mêle des services très grand public de suivi de l’humeur et des habitudes à des outils plus spécialisés de gestion de l’anxiété, de suivi des symptômes ou de thérapie cognitivo-comportementale, tous disponibles sur le Google Play Store. L’application la plus diffusée, téléchargée plus de 10 millions de fois, cumule à elle seule 337 vulnérabilités, dont 1 de gravité élevée et 147 de gravité moyenne.

Parmi les applications au-dessus du million d’installations, un chatbot de thérapie et une plateforme de santé émotionnelle, tous deux liés à l’accompagnement psychologique par IA, totalisent respectivement 255 failles, dont 23 de gravité élevée et 63 de gravité moyenne, et 215, dont 13 de gravité élevée et 124 de gravité moyenne, tandis qu’une application de thérapie en ligne et de communauté de soutien, elle aussi au-dessus du million de téléchargements, en compte 98, dont 7 de gravité élevée et 20 de gravité moyenne.

Le rapport détaillé transmis à BleepingComputer évoque notamment des défauts de cloisonnement et des risques d’interception locale qui pourraient permettre à des applications tierces malveillantes de capter des informations échangées par l’appli de santé mentale, comme l’historique des conversations, des journaux d’humeur ou des notes liées au suivi psychologique.

À ces risques s’ajoutent des problèmes de stockage local insuffisamment protégé et des paramètres techniques laissés en clair dans les fichiers des applications. Bref, autant de faiblesses pouvant faciliter un accès non autorisé aux données enregistrées sur l’appareil, y compris des informations de santé liées au suivi médical, comme des calendriers de prise de médicaments ou des indicateurs d’automutilation.