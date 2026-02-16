Nicolas_LGS

meme si le droit a sa vitesse propre et qu’ici elle est…tres…lente, au moins il y a des moyens de contester une decision d’implantation.

il y a beaucoup de choses reprochées a l’implantation des éoliennes pas toujours factuelles.

La, le fond de l’histoire semble administratif et ca parrait normal de pouvoir contester un permis qui semble entaché de problemes.

Aujourd’hui et surtout demain, il va etre difficile de contniuer le tournant environnemental si personne ne veut une eolienne, une centrale solaire ou nucleaire dans le champ d’en face…

Bien sur je ne dis pas qu’il faut dire amen a tout et les industriels doivent aussi proposer des projets transparents et pas des trucs traités avec les elus du coin sans consultation.

Sinon, c’est le meilleurs moyen d’avoir une oppsition forte