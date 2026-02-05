Impossible aujourd'hui de naviguer sur le web sans se sentir submergé. Les sollicitations sont partout et l'IA n'a fait qu'en rajouter une couche. C'est pour lutter contre ce phénomène que Just The Browser a été créé : ce petit script futé permet d'aller à l'essentiel en supprimant « les fonctionnalités d'IA, les rapports de télémétrie, le contenu sponsorisé, les intégrations de produits et autres éléments indésirables des navigateurs web sur ordinateur. »