L'IA est partout, y compris dans vos navigateurs. Vous voulez bloquer les fonctionnalités intelligentes sur Chrome, Firefox ou Edge ? On connaît un outil qui peut vous y aider.
L'intelligence artificielle, une amie qui vous veut du bien ? Cette technologie s'invite partout et son intégration dans les navigateurs web n'a pas que des avantages. Gourmands en données et comportant de nombreuses failles de sécurité, ces outils inquiètent de plus en plus les utilisateurs.
Entre les multiples fonctions IA, les publicités et les articles sponsorisés, naviguer sur le web est devenu assez agaçant au quotidien. Et si on disait stop ? C'est ce qu'a pensé Corbin Davenport, un développeur qui a, il y a peu, lancé un outil bien utile.
Just The Browser, un script pour bloquer les IA au sein des navigateurs
Impossible aujourd'hui de naviguer sur le web sans se sentir submergé. Les sollicitations sont partout et l'IA n'a fait qu'en rajouter une couche. C'est pour lutter contre ce phénomène que Just The Browser a été créé : ce petit script futé permet d'aller à l'essentiel en supprimant « les fonctionnalités d'IA, les rapports de télémétrie, le contenu sponsorisé, les intégrations de produits et autres éléments indésirables des navigateurs web sur ordinateur. »
Compatible avec Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge, ce programme open source est distribué gratuitement sur Github. Il permet notamment de désactiver Copilot dans Edge ou de dire adieu aux suggestions d'onglets dans Firefox, sans toucher aux fonctions de traduction de page. La liste complète des options modifiées par Just The Browser est disponible sur le site officiel.
Comment installer Just The Browser ?
L'installation du script Just The Browser ne prend que quelques minutes : il est recommandé d'être à l'aise avec l'informatique pour aller au bout de la procédure. Voici les étapes à suivre pour installer les fichiers de configuration sur un ordinateur Windows :
- Ouvrez votre terminal ;
- Copiez le code ci-dessous :
& ([scriptblock]::Create((irm "https://raw.githubusercontent.com/corbindavenport/just-the-browser/0ffe4b26b9438a4ba0d29bc5d6e7ad1c4156c521/main.ps1")))
- Collez ce code dans votre terminal et cliquer sur « Entrée ».
- Suivez les instructions à l'écran. Vous devrez mettre à jour les paramètres de votre navigateur et installer un nouveau profil d'appareil pour finaliser l'installation.