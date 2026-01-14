Et si le nettoyage ne se limitait plus à des sols propres, mais laissait aussi une ambiance agréable derrière lui ? Avec son nouveau robot aspirateur S2, eufy introduit une fonctionnalité totalement inédite qui pourrait bien changer notre rapport au ménage.
Depuis plusieurs années, les aspirateurs robot rivalisent d’innovations pour aspirer plus fort, laver plus efficacement et éviter les obstacles avec toujours plus de précision. Cartographie intelligente, lavage à l’eau chaude, stations tout-en-un… le marché semble avoir exploré toutes les pistes possibles. Pourtant, une dimension restait jusqu’ici totalement absente de l’équation : l’odorat. La marque eufy a saisi la balle au bond et propose avec son dernier modèle, le S2 Omni, le premier aspirateur robot diffuseur de parfum pour un intérieur propre et qui sent bon.
Il aspire, lave…et diffuse du parfum dans toutes les pièces
La principale nouveauté du eufy S2 tient dans un module de diffusion de parfum intégré directement au robot. Concrètement, l’appareil peut libérer des fragrances d’ambiance pendant ses cycles de nettoyage, avec trois parfums interchangeables proposés au lancement : basilic-citron, sauge-bambou et bergamote-litchi. Une approche inédite qui ne se contente plus de masquer les odeurs, comme avec l'ajout d'une solution détergente et légèrement parfumée dans le réservoir d'eau propre, mais les traite en même temps que la poussière.
Cette diffusion s’inscrit dans une logique d’usage quotidien, avec des filtres conçus pour nécessiter peu d’entretien et de larges réservoirs d’eau propre et usée afin de limiter les manipulations. Eufy présente son nouveau robot comme aussi discret et autonome que possible, tout en apportant une valeur ajoutée perceptible dans la maison avec la diffusion de parfum d'ambiance. A voir désormais si le dispositif est aussi efficace qu'un bouchon de produit ménager dans un seau d'eau.
Un aspirateur robot premium et tout-en-un
Au-delà de l'aspect olfactif, le eufy S2 est aussi un aspirateur robot ambitieux, et dans le haut du panier quand on jette un oeil à sa fiche technique. Il embarque la technologie HydroJet 2.0, avec un rouleau serpillière capable de tourner jusqu’à 360 tours par minute. Celui-ci se nettoie automatiquement à l’aide d’eau électrolysée produite par la station, annoncée comme capable d’éliminer jusqu’à 99,9 % des germes, tout en laissant un rendu particulièrement brillant sur les sols.
Côté aspiration, le robot propose une puissance maximale annoncée de 30 000 Pa, avec une pression de 15 N pour décoller les saletés incrustées. L’ensemble est piloté par l’IA CleanMind, associée à une cartographie 3D et la reconnaissance de plus de 200 types d'objets, un bras latéral extensible pour longer les murs et la technologie Carpet Master pour adapter automatiquement le nettoyage aux tapis. Le S2 est également capable de franchir des obstacles allant jusqu’à 53 mm, facilitant ses déplacements dans les pièces séparées par des seuils ou pour se dégager d'une situation complexe.
Proposé en précommande depuis le 6 janvier et attendu début février au prix de 1 499 €, le eufy S2 sera disponible sur le site du constructeur et sur Amazon. Reste à voir si cette approche sensorielle du ménage saura convaincre les utilisateurs, ou si elle restera une curiosité technologique parmi les robots aspirateurs haut de gamme.