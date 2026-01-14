Au-delà de l'aspect olfactif, le eufy S2 est aussi un aspirateur robot ambitieux, et dans le haut du panier quand on jette un oeil à sa fiche technique. Il embarque la technologie HydroJet 2.0, avec un rouleau serpillière capable de tourner jusqu’à 360 tours par minute. Celui-ci se nettoie automatiquement à l’aide d’eau électrolysée produite par la station, annoncée comme capable d’éliminer jusqu’à 99,9 % des germes, tout en laissant un rendu particulièrement brillant sur les sols.

Côté aspiration, le robot propose une puissance maximale annoncée de 30 000 Pa, avec une pression de 15 N pour décoller les saletés incrustées. L’ensemble est piloté par l’IA CleanMind, associée à une cartographie 3D et la reconnaissance de plus de 200 types d'objets, un bras latéral extensible pour longer les murs et la technologie Carpet Master pour adapter automatiquement le nettoyage aux tapis. Le S2 est également capable de franchir des obstacles allant jusqu’à 53 mm, facilitant ses déplacements dans les pièces séparées par des seuils ou pour se dégager d'une situation complexe.

Proposé en précommande depuis le 6 janvier et attendu début février au prix de 1 499 €, le eufy S2 sera disponible sur le site du constructeur et sur Amazon. Reste à voir si cette approche sensorielle du ménage saura convaincre les utilisateurs, ou si elle restera une curiosité technologique parmi les robots aspirateurs haut de gamme.