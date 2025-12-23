La carrière de Vince Zampella ressemble à une conquête permanente, marquée par une intuition hors du commun pour comprendre ce qui captive le public. Au début des années 2000, alors que le jeu de tir militaire cherchait encore ses marques, c'est lui qui a insufflé une dose d'humanité et de chaos orchestré dans nos écrans. En fondant Infinity Ward, il a offert au monde Call of Duty, transformant de simples échanges de tirs en véritables épopées interactives. Il a su transformer la guerre virtuelle en un langage universel, partagé par des générations de joueurs à travers le globe.

Sa trajectoire ne fut pourtant pas un long fleuve tranquille. La rupture brutale avec Activision en 2010 aurait pu briser sa carrière, mais elle a au contraire révélé sa résilience. En repartant de zéro avec Respawn Entertainment, Zampella a prouvé que son génie ne résidait pas dans une franchise, mais dans sa capacité à fédérer les talents. C'est sous sa houlette que des œuvres audacieuses comme Titanfall ont vu le jour, redéfinissant la verticalité dans les jeux d'action. Plus récemment, il avait su redonner ses lettres de noblesse à l'univers Star Wars avec la saga Jedi, prouvant qu'il pouvait aussi exceller dans l'aventure narrative solo.