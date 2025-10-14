Votre carte mère AM5 sera-t-elle en mesure d'évoluer vers un processeur AMD de génération Zen 6 ? Tout porte à croire que ce sera bien le cas.
Aura-t-on droit à une valse de confirmations de la part des fabricants de cartes mères pour suivre les premières annonces faites d'abord par ASRock puis par ASUS afin de préciser que leurs cartes mères seront bien compatibles avec les futurs processeurs AMD en architecture Zen 6 ?
ASUS dans les pas d'ASRock
Il y a quelques jours à peine, la marque ASRock a indiqué de manière assez laconique que ses cartes mères à base de chipset série X800 seraient en mesure d'accueillir les processeurs Zen 6 à leur sortie.
Une sortie qui n'est pour l'heure pas enore officialisée par AMD, mais qui devrait logiquement intervenir dans le courant de l'année prochaine. ASRock souligne donc que ses cartes mères sont « Zen 6 ready », mais n'entre pas dans le détail des produits concernés si ce n'est à prendre l'exemple d'une carte mère dotée d'un chipset B850.
Au travers d'une publication sur la plateforme X (anciennement Twitter), c'est donc ASUS qui embraye le pas à ASRock en mettant en avant une de ses cartes mères dotée d'un BIOS 64 Mo, mais sans entrer davantage dans les détails. Par rapport à ASRock, ASUS ne communique par exemple par sur les chipsets qui sont censés être compatibles Zen 6… c'est que la chose est en réalité simple.
Tous les chipsets série 600 et 800 compatibles ?
Souvenons-nous du discours d'AMD qui, au lancement de sa nouvelle plateforme en socket AM5 avait été claire sur un point : la pérénnité de cette génération est assurée pour de nombreuses années.
Après avoir fait durer la plateforme AM4 bien au-delà des quatre ou cinq ans initialement attendus, AMD se sent obligée de faire bonne figure sur l'AM5. Il ne sera peut-être pas question de durer autant que l'AM4, mais il semblait logique que les futurs processeurs Zen 6 restent en AM5 – AMD l'a confirmé à plusieurs reprises – et que les cartes mères actuelles soient compatibles.
Bien sûr, tant que les produits ne sont pas effectivement disponibles, impossible d'être absolument certains, mais tout porte à croire que toutes les cartes mères AM5 en chipset série 600 et série 800 seront en réalité en mesure d'accepter les processeurs Zen 6. Tout ne devrait être en réalité qu'une question de suivi de la part du fabricant de la carte mère, avec mise à disposition d'un BIOS adéquat.
Sur X, 9550pro a ainsi clarifié la situation en indiquant que toutes les cartes mères seront bel et bien compatibles, et ce, peu importe qu'elles soient dotées de BIOS 32 Mo ou 64 Mo, la principales interrogations surtout depuis qu'ASUS n'a confirmé la chose que pour un modèle 64 Mo.