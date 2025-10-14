Il y a quelques jours à peine, la marque ASRock a indiqué de manière assez laconique que ses cartes mères à base de chipset série X800 seraient en mesure d'accueillir les processeurs Zen 6 à leur sortie.

Une sortie qui n'est pour l'heure pas enore officialisée par AMD, mais qui devrait logiquement intervenir dans le courant de l'année prochaine. ASRock souligne donc que ses cartes mères sont « Zen 6 ready », mais n'entre pas dans le détail des produits concernés si ce n'est à prendre l'exemple d'une carte mère dotée d'un chipset B850.