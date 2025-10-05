La cigarette électronique est en vogue depuis maintenant plusieurs années. Mais si elle permet d'échapper à la cigarette traditionnelle, elle comporte tout de même certains dangers.
Les substituts développés depuis plus d'une décennie à la cigarette peuvent aussi comporter leur lot de problèmes. D'un côté, pour ce qui est des puffs, les cigarettes électroniques jetables, il y a très vite eu un problème posé par son accessibilité aux plus jeunes. Et la cigarette électronique est elle aussi remise en question, pour son impact sur la santé.
Un risque de prédiabète accru avec la cigarette électronique
La cigarette n'est pas bonne pour la santé. Alors ceux qui ne réussissent pas à arrêter ont trouvé comme alternative la cigarette électronique. Malheureusement, celle-ci entraîne aussi derrière elle son lot de dommages.
En effet, l'économiste spécialisé dans la santé Sulakshan Neupane a analysé avec son équipé plus de 1,2 million de points de données collectés par une grande enquête des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis. Et ils en sont arrivés à la conclusion que la cigarette électronique augmentait les risques de développer un prédiabète.
Pour rappel, le prédiabète est une phase de dérèglement glycémique qui précède le diabète de type 2, et qui peut être encore réversible avant d'atteindre le stade du diabète proprement dit.
Toujours moins grave que la cigarette traditionnelle
Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle compare non seulement les non-fumeurs avec les fumeurs de cigarette électronique, mais aussi avec ceux qui fument la cigarette normale, et même ceux qui usent des deux.
L'étude montre ainsi que les fumeurs exclusifs de cigarette électronique ont en moyenne 7% plus de risques de développer le prédiabète qu'un non-fumeur. Ceux qui fument les vieilles cigarettes à l'ancienne ont eux 15% plus de risque d'atteindre cet état pathologique, ce qui joue ici en faveur de la première face à la seconde, si la personne n'arrive pas à arrêter.
Mais, dernière information intéressante, si l'individu fume à la fois des cigarettes au tabac et avec une cigarette électronique, il voit son risque monter très haut, avec 28% de risques en plus qu'un non-fumeur. De quoi faire réfléchir certains utilisateurs ?