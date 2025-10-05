La cigarette n'est pas bonne pour la santé. Alors ceux qui ne réussissent pas à arrêter ont trouvé comme alternative la cigarette électronique. Malheureusement, celle-ci entraîne aussi derrière elle son lot de dommages.

En effet, l'économiste spécialisé dans la santé Sulakshan Neupane a analysé avec son équipé plus de 1,2 million de points de données collectés par une grande enquête des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis. Et ils en sont arrivés à la conclusion que la cigarette électronique augmentait les risques de développer un prédiabète.

Pour rappel, le prédiabète est une phase de dérèglement glycémique qui précède le diabète de type 2, et qui peut être encore réversible avant d'atteindre le stade du diabète proprement dit.