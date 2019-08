Avec Fundo, YouTube veut vous faire rencontrer les influenceurs (et payer pour ça)

© Shutterstock

10 $ la rencontre virtuelle, 40 pour la réelle

La marque Fundo déposée, le nouveau service devrait bientôt débarquer

Source : Variety

La plateformeest, pour l'heure, encore expérimentale, elle devrait cependant bientôt être accessible au grand public à l'échelle internationale.C'est ce que va mettre en place. Certains créateurs de vidéos ont déjà pu tester la plateforme et ainsi proposer à leurs abonnés, des rencontres virtuelles ou réelles, et même des dédicaces en ligne.C'est ainsi que le YouTubeur Mexicain Key Riqué a vendu des dédicaces en ligne pour 4 $ et que KreedCraft a vendu des rencontres virtuelles à ses abonnés en échange de 10 $.Quant à la rencontre réelle, limitée dans le temps et comprenant trois photographies, il fallait débourser. Alors qu'auparavant, la plupart des rencontres, que les YouTubers nomment des « meet-up », étaient jusque-là gratuites, on assiste là à un nouveau business qui fleurit.Fundo est une création de, un incubateur interne mis sur pied par Google. Le concept est simple : cet incubateur permet aux employés de Google deen matière de création ou de fonctionnalités innovantes pour l'entreprise. Si leur idée est retenue, les employés pourront travailler dessus pendant une partie de leur temps de travail.Ainsi, les rencontres en ligne et réelles de Fundo sont donc l'idée d'un employé de Google, qui s'est sans doute inspiré des meet-up des YouTubeurs.