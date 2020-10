L'excellente tablette Samsung Galaxy Tab A encore moins chère ce weekend !

Passons rapidement sur les modalités affichées par Rakuten. La livraison à domicile est bien évidemment gratuite pour tous les clients et sera effectuée sous 4 à 7 jours ouvrés. Vous avez la possibilité de régler le montant en plusieurs fois. Une fois l'achat effectué, vous recevrez une remise de 9,20€ utilisable sur un prochain panier sur ce même site. Enfin, la garantie est valable pendant 24 mois.

La Samsung Galaxy Tab A édition 2019 possède un écran LCD 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Ce dernier est doté de bordures plutôt fines et la dalle recouvre donc 81% de la face avant de la tablette. En terme de performances, ce modèle dispose d'un processeur Exynos 7904 avec 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible jusqu'à 512 Go via microSD).

Ce n'est sans doute pas la tablette la plus puissante du marché mais elle offre des performances honorables lorsqu'il s'agit de naviguer sur le web et utiliser vos applications préférées.