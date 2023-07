Mais pourquoi Edge installe-t-il de force l'extension Google Docs ?

En avril dernier, nous apprenions que Microsoft Edge allait se doter d'une fonctionnalité bien pratique. Celle-ci permettra plus précisément aux utilisateurs et utilisatrices du navigateur d'éditer des images directement là où elles sont recherchées. En d'autres termes, plus besoin d'ouvrir un logiciel d'édition tiers pour modifier le cadrage ou l'éclairage d'une image, puisque tout cela pourra se faire depuis Edge. Cela étant, nous avions par la suite appris que cette fonctionnalité soulevait quelques problèmes de confidentialité.