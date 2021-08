Microsoft Edge 92 s’invite sur Android avec la synchro des onglets sur Windows 10

Edge 92, fondé sur Chromium 92, est compatible avec les appareils Android 5.0 et plus récents, et il prend en charge la synchronisation des onglets de Windows 10 . Auparavant, il était possible d’accéder aux onglets et à l’historique de navigation d’autres appareils lorsque ceux-ci utilisaient le même compte Microsoft.



Edge pour Android propose désormais de synchroniser les mots de passe, les onglets ouverts, l’historique, les favoris et les collections d’un appareil à l’autre. Là encore, il faudra se connecter à un compte Microsoft afin de profiter de cette synchronisation.



La fonctionnalité intégrée de partage d’onglets de Microsoft Edge était jusqu'alors réservée aux ordinateurs de bureau. Dorénavant, les utilisateurs peuvent envoyer des onglets vers des appareils mobiles, et vice versa. Sous Android, il faut cliquer sur le menu à trois points et sélectionner le bouton de partage. Ensuite, cliquez sur l’option « Envoyer aux appareils » et sélectionnez l’appareil désiré.



Une petite fonction bienvenue, car elle permet de ne pas avoir à envoyer par courriel ou par message une URL à ouvrir sur l’ordinateur ou sur mobile.