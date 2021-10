Découvrez la nouvelle interface de Google Chrome pour s'adapter à Windows 11

Dans la dernière update de la version Canary, une mouture de Chrome destinée aux développeurs, Google a apporté quelques modifications à son navigateur pour s’assortir à Windows 11. Pas de quoi dépayser les utilisateurs et utilisatrices puisque les changements sont minimes d’autant qu’ils ne concernent que l'interface et les menus. Avec ce nouveau design, Google Chrome présente des fenêtres plus arrondies et des effets d’ombres de portée dans la veine de Windows 11.