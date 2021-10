Google enterre un peu plus Internet Explorer

La mort d'Internet Explorer 11 est annoncée de longue date. Depuis mi-août, les applications Microsoft 365 ne sont plus supportées sur le navigateur et l'expérience utilisateur est dégradée. Nouvelle étape dans la fin du support global du navigateur, Google a décidé qu'il n'était plus rentable ou intéressant de continuer à adapter son moteur de recherche pour celui-ci. C'est Malte Ubl, ingénieure chez Google, qui a annoncé la nouvelle dans un tweet : « En tant que développeuse web, c'est l'une des annonces les plus joyeuses depuis un moment : Google Search a arrêté la prise en charge d'IE11. […] Nous avons fait le calcul. Il est temps ».