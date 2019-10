Opera 64 se veut (encore) plus rapide et privé, VPN et bloqueur de pub en première ligne

Les traqueurs publicitaires sont la nouvelle cible d'Opera



Des performances en hausse et des captures d'écran améliorées



Source : Opera

Après avoir intégré nativement un bloqueur de publicités et un VPN (Virtual Private Netwok) , Opera ajoute dans la version 64 de son navigateur un bloqueur de traqueurs publicitaires. L'option n'est pas activée par défaut, il faudra se rendre dans les paramètres du logiciel pour mettre en marche le dispositif.Opera a utilisé la liste de protection de suivipour empêcher les différents sites consultés de suivre la navigation de l'internaute afin de proposer des annonces ciblées selon ses recherches et ses visites sur le Web. La liste reste paramétrable par l'utilisateur, qui peut décider de mettre un ou plusieurs sites sur liste blanche.La version 64 du navigateur donne également accès au nombre de traqueurs ayant tenté de se connecter à votre session durant la navigation. Il suffit de cliquer sur l'icône représentant un bouclier, à côté de la barre d'adresses, si vous êtes curieux de connaître le nombre de logiciels cherchant à en savoir plus sur votre profil publicitaire.Ce bloqueur a également des bienfaits sur les performances du navigateur. Opera annonce un gain de 20 % du temps de chargement des pages et ce chiffre peut monter à 76 % en couplant tous les bloqueurs de contenu.Outre les fonctionnalités ayant trait à la confidentialité, Opera améliore également son outil de capture d'écran. Il peut désormais créer une image de la page dans son intégralité, et non plus seulement de la zone visible à l'écran, et l'exporter dans plusieurs formats dont le PDF. Il est possible également d'annoter les captures réalisées, et d'ajouter texte et symbole aux images produites.Pour les plus créatifs, Opera 64 inaugure la création de « memes » à la volée depuis l'interface du navigateur. L'éditeur a ajouté des petits stickers à appliquer sur les captures réalisées mais également des polices de caractères spéciales, dont « Imapct » qui est utilisée dans les détournements les plus célèbres du Net.