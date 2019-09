Opera GX : succès d'estime et de téléchargement pour le navigateur gaming

À télécharger : Opera GX pour Windows

Un navigateur conçu et pensé pour les joueurs

Un prix prestigieux et un retour public très favorable

Source : Neowin

En juin 2019, en marge de l'E3 de Los Angeles,avait annoncé, un nouveau navigateur de bureauNous vous avions à cette occasion présenté en détail ce logiciel qui bénéficie d'une interface très bien pensée, intégrant différents services utiles aux, comme Twitch, Discord ou encore YouTube, accessibles depuis la page d'accueil. Opera GX intègre également un mode limitant la consommation du processeur et du GPU, dès lors qu'un jeu vidéo est lancé, pourLes jurés du, un prix international de design produit et logiciel, ont également été sensibles à cette nouvelle approche du navigateur web. Ils ont récompenséen lui remettant, face à 8 697 autres concurrents en lice.Cette récompense critique s'ajoute à un véritable succès public. Profitant de cette occasion, Opera a annoncé avoirdepuis son lancement cet été.Ce chiffre est très encourageant pour Opera, sachant que le navigateur est toujours dans une phase de test pour le moment, et qu'il reste encore quelques mois de développement pour aboutir à une version finale.