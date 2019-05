Opera GX : le navigateur orienté "Gaming" ouvre les inscriptions pour sa bêta

Après Vivaldi, Opera ?

Quid des fonctionnalités ?

Une, un formulaire pour s'inscrire, des couleurs rouges et noires : le mystère plane après le dévoilement de ce futur navigateur par. À quoi servira-t-il ? Aura-t-il un lien avec Google Stadia », peut-on lire sur la page de présentation d'. Ce n'est pas forcément vrai : le navigateur Vivaldi avait en effet récemment annoncé une fonctionnalité qui permettait à leur navigateur de se connecter et de se synchroniser avec des produits de la gamme Razer Chroma. Le navigateur Opera GX embarquera-t-il le même genre de fonctionnalités ? Seul l'avenir nous le dira : pour l'instant,sur la page officielle du futur navigateur.La question se pose d'autant plus que, même si certains joueurs aimeraient utiliser ces fonctionnalités, il est fort probable que l'audience restera à terme plutôt faible. Malgré ses qualités intrinsèques, Opera ne possède aujourd'hui queet 6,5 % en mobile, selon StatCounter.Le fait de pouvoir synchroniser du matériel RGB (ou autre) pourrait donc plaire aux joueurs PC. Mais de nombreuses questions se posent autour d'un navigateur orienté gaming et surtout, quelle sera sa véritable utilité. Il y a fort à penser qu'Opera GX prendra tout son sens avec l'arrivée future de Google Stadia, le cloud Gaming de Google directement sur navigateur, mais pour l'instant, rien d'officiel n'a été annoncé.D'un point de vue technique, il est également difficile aujourd'hui de savoir ce qu'il apportera de plus par rapport à un navigateur classique. Espérons néanmoins que ce navigateur aidera la société Opera Software àet à grignoter un peu plus de parts de marché.À l'heure actuelle, vous pouvez toujours vousd' Opera GX pour être prévenu(e) de la sortie de ce dernier par e-mail. Nous vous tiendrons bien évidemment informé(e) dès que la société dévoilera plus d'informations.