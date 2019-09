Firefox s’apprête à chiffrer les noms de domaine par défaut

Un chiffrement par défaut pour Firefox

Source : Sciences et Avenir

Le chiffrement du navigateur Web sera activé par défaut. Une politique de confidentialité queveut déployer pour protéger la vie privée de ses utilisateurs.Après une année de test, c'est aux USA que sera dans un premier temps, à la fin du mois, déployée cette nouveauté. Lesera actif pour les navigateurs et ce, par défaut. Un moyen pour les internautes de voir leurs données personnelles protégées à l'heure où le traitement de ces dernières suscite de nombreux débats. Il faut dire que jamais la confidentialité n'a autant été au cœur de la préoccupation des internautes, notamment face à un manque de transparence de la part des GAFA Dans les faits, et pour résumer, les requêtes DoH sont redirigées vers les serveurs DNS par CloudFlare. On imagine aisément que cette fonctionnalité sera déployée dans le monde entier après les États-Unis.Histoire de rassurer, Mozilla indique quepar ce chiffrement par défaut. De quoi permettre de naviguer en toute sérénité, en protégeant ses informations personnelles.