Firefox bloque désormais tous les cookies tiers par défaut

Firefox améliore la protection des données de ses utilisateurs

Source : Techcrunch

Lespermettent notamment aux sites web de traquer votre activité, et de garder en mémoire vos déplacements sur le web. Dans un souci de confidentialité et de protection des données,a décidé d'agir en les bloquant automatiquement.Sur ordinateur comme sur téléphone Android, les adeptes de Firefox qui ont mis à jour le navigateur disposent d'un tout nouveau paramètre : l'. Cette fonctionnalité «» avait déjà été testée en juin, avant d'être effectivement déployée sur Firefox 69.0.Bientôt, l'ensemble des utilisateurs du navigateur seront protégés du. Ils pourront d'ailleurs observer la liste des cookies bloqués par le navigateur. Néanmoins et s'ils le souhaitent, ils auront également la possibilité de désactiver le blocage des cookies, site par site.