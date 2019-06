Firefox Premium : une version payante du navigateur de Mozilla devrait sortir cette année

Un Firefox Premium en fin d'année ?

Un Firefox payant... Mais pourquoi ?

Source : Techradar

Un abonnement «», qui permettrait de profiter de fonctionnalités supplémentaires par rapport au navigateur de base, qui, lui, resterait évidemment gratuit.Cela fait de longs mois maintenant que, afin de (re)séduire les internautes. Récemment, lea intégré un tout nouveau système permettant de lutter contre le tracking plus efficacement que jamais.Côté financements, sipeut compter sur(dont un avec le géant Google), le groupe semble réfléchir actuellement à, qui pourrait provenir directement desRappelons au passage que le nouveau Firefox 67 est disponible depuis quelques semaines maintenant, et qu'il se veut nettement plus véloce que les versions précédentes.Pas question toutefois de faire payer les internautes pour utiliser le navigateur! Via une offre «», il s'agirait donc pour l'utilisateur de profiter d'une, intégrant par exemple unLibre à l'internaute de profiter d'une expérience web standard (et donc gratuite), ou d', à condition de s'acquitterSelon toute vraisemblance, ce nouveaudevrait être lancé à la rentrée, dans le courant du. Reste désormais à savoir à quel prix sera proposée cette nouvelle offre signée, et si d'autres options «» seront proposées.