Firefox bloque désormais les cookies de tracking tiers par défaut

Empêcher le suivi de Facebook

Mieux gérer ses mots de passe

À compter d'aujourd'hui, une nouvelle fonctionnalité appelée « protection de suivi améliorée » sera activée par défaut pour les nouveaux utilisateurs, ce qui signifie quepar défaut.Les utilisateurs existants verront qu'il sera activé, mais ils pourront également l'activer manuellement. Vous pouvez l'activer dans les paramètres de blocage du contenu en cochant la case « Cookies ».Uneest une autre bonne nouvelle pour les personnes soucieuses de la vie privée. Cette extension vise essentiellement à empêcher Facebook de vous suivre sur d'autres sites Web. Grâce à cette nouvelle mise à jour, le réseau social ne pourra plus vous suivre sur les sites Web qui utilisent ses fonctionnalités de partage social.Cela signifie que les sites Web qui affichent le bouton J'aime de Facebook, par exemple, le verront désactivé et que Facebook ne pourra donc pas savoir que vous l'avez visité.Mozilla a également annoncé que Firefox Lockbox , une application iOS conçue pour vous aider à gérer et à utiliser les mots de passe enregistrés sur votre compte Firefox, s'appellera désormais. En plus d'être disponible pour iPhone, iPad et Android, elle sera désormais disponiblede Firefox. Cela signifie que vous pouvez accéder et gérer vos mots de passe plus facilement, et ce, depuis n'importe où.Enfin, Mozilla a annoncé certaines améliorations de, qui a été lancé en fin d'année dernière pour informer les utilisateurs lorsque leur courrier électronique faisait partie d'une violation de données connue. Désormais, le moniteur dispose d'un tableau de bord permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs adresses de messagerie à partir d'une seule page.