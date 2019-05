Mozilla fait son mea culpa suite à de gros bugs sur les add-ons Firefox

Certificat expiré et add-ons non approuvés

Une erreur qui ne se reproduira plus

Source : Computer World.

Un simplearrivé à expiration désactivait les add-ons dede la plupart des utilisateurs.La gaffe : un certificat utilisé pour signer numériquement lesa expiré le vendredi 3 mai dans la journée. Comme Mozilla avait probablement négligé le fait de renouveler le certificat, Firefox a supposé que les modules complémentaires ne pouvaient pas être approuvés : c'est-à-dire que Firefox les considérait comme potentiellement. De fait, le navigateur les désactivait tous, même s'ils étaient déjà installés ou si l'utilisateur tentait d'en installer d'autres., récemment nommé responsable de l'ingénierie de Firefox, s'est récemment exprimé dans un article publié sur un blog d'entreprise : «».En passant premièrement par, l'infrastructure normalement chargée de transmettre des codes de test à de petits groupes ou de collecter des données sur les réactions au contenu sponsorisé, Mozilla a finalement fourni deux mises à jour de Firefox, la 66.0.4 et la 66.0.5. Le problème est donc totalement réglé.Le directeur de la technologie de Firefox, Eric Rescorla, a exposé ses idées sur les mesures à prendre par Mozilla pour se protéger contre une telle récidive : «». Il s'engage ainsi à trouver un moyen pour repérer ce genre d'erreurs, potentiellement par le biais d'un mécanisme qui enverrait rapidement les mises à jour à tous les utilisateurs et ce, même si tout est en panne.Une évaluation plus approfondie de l'incident sera publiée cette semaine, à côté d'une liste de changements futurs prévus pour le navigateur.