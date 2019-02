Firefox teste une fonctionnalité pour suivre l’évolution du prix des produits

Suivre l'évolution du prix des produits convoités

Email Tabs : pour envoyer rapidement des onglets par email



Firefox Email Tabs. © Firefox

, c'est son nom, est disponible dès à présent sur le Test Pilot , mais est pour l'instant réservé au marché américain.Disponible aux États-Unis pour les enseignes Amazon, Best Buy, eBay, Home Depot et Walmart, la fonctionnalité PriceWise vous permet de tracker les produits que vous convoitez, et ainsi d'être notifiés en cas de baisse de son prix.Le fonctionnement est simple. Une fois sur la page du produit qui vous fait envie, cliquez simplement sur l'icône PriceWise situé parmi les autres extensions Firefox. Ajoutez ensuite en un clic l'article à votre liste de suivi. Une petite pastille colorée située sur l'icône vous informera d'une évolution du prix des produits suivis, et vous permettra de vous rendre directement sur la page idoine pour passer commande.La fonctionnalité est, nous l'avons dit, en test outre-Atlantique, mais il ne fait nul doute qu'elle devrait rapidement trouver son public à l'approche du, le 23 novembre prochain. Le cas échéant, Firefox déploiera PriceWise à plus grande échelle.Outre PriceWise, Firefox teste également. Ce nouveau plugin maison permet à l'utilisateur de sélectionner un, ou plusieurs onglets actuellement ouverts dans son navigateur, et de les envoyer par email avec un template adapté.La chose ne fonctionne pour l'heure qu'avec Gmail, mais Firefox dit travailler à une intégration dans d'autres services de messagerie. Enfin question confidentialité, Firefox assure ne collecter aucune information concernant les adresses email, ou les URL que vous choisissez d'envoyer.