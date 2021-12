Un bug sur Firefox empêche d’accéder aux sites de Microsoft

L'OCSP est un protocole qui permet aux navigateurs et aux applications côté client de se connecter à une autorité de certification pour vérifier en temps réel le statut d'un certificat numérique. Pour éviter les baisses de performance qui viennent avec le besoin de réaliser une requête supplémentaire à chaque connexion, l'agrafage OCSP (OCSP stapling en anglais) a été mis en place. C'est désormais les sites qui font eux-mêmes la requête à l'autorité de certification de façon périodique et qui reçoivent la preuve de validité de leur certificat, horodatée et signée. Le certificat et cette preuve sont donc fournis par le site au navigateur, qui peut vérifier ces informations facilement et rapidement lors de la connexion sécurisée. Si la preuve n'est pas jugée valide par le navigateur, il peut immédiatement arrêter la connexion.