Firefox vous semble lent ou n'ouvre pas certaines pages ? Voici comment régler le problème

D'abord, il convient d'ouvrir votre navigateur Firefox. Non, ne nous remerciez pas, c'est pas fini ! Ensuite, dans la barre d'adresse, vous allez saisir les caractères « about:config », sans les guillemets, puis appuyer sur « Entrée ». Si une page d'avertissement apparaît, cliquez sur « Accepter le risque et poursuivre », et de là, vous vous retrouvez sur la bonne page.