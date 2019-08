Une fuite dévoile une version stable de "Chredge", Edge basé sur Chromium

© Shutterstock

Peu à peu, Microsoft avance sur le développement d'Edge sous Chromium

Source : Neowin

Découverte et partagée sur Twitter par, cette version semble toutefois ne pas encore fonctionner, précise. Installable,ne propose pour l'instant rien de plus que ce que l'on trouve depuis quelque temps déjà sur les canaux « Dev » et « Canary » du programme. Parallèlement, une nouvelle build d'a aussi fuité, nous dit le site spécialisé. Cette seconde découverte est toutefois de moindre importance.À travers son programme, Microsoft propose à ses testeurs un suivi minutieux du processus de développement.est pour l'heure disponible seulement sur les canaux « Canary » (mis à jour quotidiennement) et « Dev » (mis à jour de manière hebdomadaire).Le canal « Bêta » sera pour sa part tenu à jour toutes les six semaines, mais reste pour le moment frappé de la mention «», et ce depuis le début du processus de test. On ignore par ailleurs toujoursd'une première version stable dudit navigateur.Cette fuite nous apprend avant tout que Microsoft a poussé en avant, sur un nouveau canal,. Faut-il y voir le signe d'une entrée prochaine en phase de bêta ? Réponse dans les prochaines semaines.