Le nouveau Edge basé sur Chromium ne sera d'abord dispo que pour les Windows 10 64-bit

Microsoft Edge sera compatible jusqu'à Windows 7 dans sa version finale



Source : NeoWin

La refondation du navigateur Edge commence à se dévoiler. Alors que plusieurs screenshots ont fuité sur le web il y a quelques heures à peine, une page de documentation a été repérée sur le site réservé aux testeurs du logiciel. Celle-ci indique que la première versionva bientôt être proposée aux utilisateurs enregistrés, sans toutefois donner une date précise.La compatibilité ne sera par contre assurée qu'avec les versionsde Windows 10. À la faveur de cette refonte,ne sera plus intégré dans le système d'exploitation et pourra être téléchargé indépendamment des mises à jour de l'OS, sans être obligatoirement inscrit au programme Windows Insider. Microsoft Edge devrait être disponible pour Windows 7, 8.1 et macOS dans les prochains mois.