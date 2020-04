Chrome : bientôt un QR Code pour partager vos URL, un petit dino en prime

Lire aussi :

L'an dernier déjà, certains avaient repéré des indices concernant l'intégration d'un QR Code au sein de Google Chrome. La dernière version du navigateur web (version Canary) permet désormais de profiter de cette nouvelle fonctionnalité.Concrètement, dans la barre d'adresse, on retrouve un nouveau bouton, qui permet de transformer l'URL en un QR Code. Ce dernier pourra ensuite être envoyé à ses contacts ou téléchargé par son créateur. On peut générer un QR Code à partir d'une page Web en cours de lecture, ou bien en tapant directement l'adresse dans un module dédié.À noter que la fonction se charge de générer un QR Code avec un petit tyrannosaure tout mignon en son centre. Un clin d'œil bien sûr au célèbre jeu, intégré à Google Chrome en 2014 (qui s'active lors d'une coupure de connexion réseau) et qui demande essentiellement au joueur de faire sauter un dinosaure par-dessus des cactus, à l'aide de la touche Espace.À voir maintenant quand cette nouvelle fonction sera déployée pour la version « grand public » de Google Chrome.