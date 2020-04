Google suspend le déploiement d'une fonctionnalité relative aux cookies sur Chrome 80

Google reporte SameSite sur Chrome

Source : Search Engine Journal

Afin d'éviter toute forme de perturbation (et d'indisponibilité) des sites web, Google suspend temporairement l' application des cookies SameSite sur la nouvelle version de Google Chrome.En effet, la crise sanitaire qui frappe actuellement le monde entier n'a pas permis aux éditeurs de sites web de mettre à jour leur cookies, et certains sites aurait été susceptibles d'être bloqués par le navigateur . La fonction SameSite est donc repoussée à une date ultérieure, sans plus de précision pour le moment.De son côté, Google précise : «».