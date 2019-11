Chrome teste un nouveau sélectionneur d'onglet avec barre de recherche et bouton "mode privé"

Yeamake / Shutterstock.com

Constamment en train de tester de nouvelles fonctionnalités et d'innover, Google Chrome cherche à rendre son interface la plus pratique possible pour les utilisateurs. Récemment, plusieurs nouveautés ont été intégrés au navigateur avec la version 78 , notamment le mode sombre et une personnalisation plus poussée. Désormais, il semblerait que Chrome soit en train de métamorphoser son sélectionneur d'onglet.C'est une rédactrice du média Android Police qui a découvert cette nouveauté. Sur ses versions Dev et Canary, Google Chrome pour Android a totalement revu l'interface de son sélectionneur d'onglet, qui se présente désormais avec un logo Google en haut de la page. À côté de celui-ci, il est possible d'activer ou de désactiver la navigation privée grâce à un bouton, ce qui laisse penser qu'il n'y aura plus besoin d'ouvrir une nouvelle page afin d'accéder à ce mode.Le sélectionneur d'onglet est également présenté avec une barre de recherche accompagnée d'un microphone, ensuite viennent les sites les plus visités, présentés en rang, et enfin, les onglets qui sont déjà ouverts.Bien qu'elle paraisse chargée de prime abord, cette nouvelle interface semble particulièrement pratique : elle donne accès à de nombreuses pages depuis un seul et même endroit. À terme, Google parviendra sûrement à offrir un design plus épuré qui permettra d'avoir accès à toutes ces fonctionnalités.Si vous souhaitez tester ce nouveau sélectionneur, il vous faudra tout d'abord télécharger la version Chrome Canary ou Chrome Dev et activer la présentation en grille. Si vous possédez déjà l'une d'entre elles, vous pouvez réinitialisez tous vos flags et ensuite redémarrer votre navigateur.Il va désormais falloir patienter afin de savoir si ce sélectionneur sera toujours présent dans la version définitive du prochain Chrome pour Android.