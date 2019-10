Chrome 78 débarque sur toutes les plateformes avec bon nombre de nouveautés

Chrome devient plus personnalisable

chrome://flags/#ntp-customization-menu-v2

chrome://flags/#chrome-colors

Dark mode, onglets et mots de passe sont aussi à l'honneur

chrome://flags/#tab-hover-cards

chrome://flags/#enable-force-dark

chrome://flags/#password-leak-detection

Source : ZDnet

Google a lancé le déploiement de la version 78 de son navigateur Chrome. Elle est d'ores et déjà disponible au téléchargement sur toutes les plateformes : Windows Linux , ChromeOS, Android et iOS Le premier changement notable est l'apparition de de nouvelles options de personnalisation sur Chrome pour desktop : pour accéder au menu, rendez-vous sur la page Nouvel onglet, et dans le coin inférieur droit, cliquez sur l'icône en forme de crayon.À noter que certaines options ne sont pas disponibles par défaut car encore en cours de test. Pour en profiter malgré tout, il vous suffit d'entrer les commandes, présentées ci-dessous, dans l'URL du navigateur et de sélectionner «» en face des sections «» et «».Une fois la manipulation réalisée, vous pourrez accéder à tous les nouveaux paramètres de personnalisation prévus par Google. «» permet de changer le design de la partie supérieure de Chrome, où l'on trouve les onglets, les raccourcis et la barre d'URL. Dans «», vous pouvez choisir de masquer ceux-ci, laisser Google les choisir en fonction des sites que vous visitez le plus souvent ou les définir vous-même. Enfin, «» permet de choisir son background parmi une sélection ou bien d'en télécharger un depuis son appareil.C'est l'une des nouveautés les plus marquantes de cette mise à jour : une carte s'affiche lorsque vous passez la souris sur un onglet, renseignant son titre et sa source. Bien utile quand vous avez des dizaines d'onglets ouverts et que vous ne savez plus lequel correspond à quelle page. À noter que vous pouvez désactiver cette fonctionnalité ou changer l'esthétique de la carte dans la partie «» des flags. Pour ce faire, entrez la commande suivante dans l'URL :Chrome permet aussi de forcer le mode nuit sur tous les sites, même ceux qui ne le supportent pas nativement. Google utilise pour cela une technique d'inversion des couleurs de l'interface, ne touchant bien sûr pas au code source des pages. C'est aussi ce pourquoi il est possible que le résultat ne soit pas optimal sur certains sites. De nombreuses options relatives au dark mode sont disponibles, vous pouvez les essayer via la commande ci-après :Parmi les autres changements importants, on note l'intégration de l'outil «». Il s'agit d'une extension qui autorise Chrome à scanner vos mots de passe enregistrés dans le navigateur afin d'analyser s'ils ont été leakés ou non. Si c'est le cas, il convient bien sûr de changer son mot de passe sur le service concerné, et sur ceux pour lesquels vous avez recours au même mot de passe. Cette fonctionnalité étant désactivée par défaut, il faut recourir à la commande ci-dessous pour l'utiliser.