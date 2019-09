Les fonctionnalités du futur Chrome dévoilées par Google

Chrome sur Android va devenir plus pratique

Des réponses instantanées à nos questions

Source : Blog Google.

Google a présenté dans une note de blog plusieurs fonctionnalités qui vont être prochainement ajoutées à son navigateur Chrome . Gestion des onglets sur Android, réponses aux requêtes directement dans la barre de recherche, personnalisation... voici ce que nous apprend la firme de Mountain View sur le futur proche de Chrome.La première nouveauté importante concerne les utilisateurs Android. Google va proposer une nouvelle interface pour gérer les onglets. L'objectif : retrouver et basculer plus facilement vers un onglet précédemment ouvert. Pour ce faire, Google va opter pour un système de grille, qui vient remplacer le défilement vertical auquel on a droit aujourd'hui et qui peut se montrer peu pratique dès qu'on a de nombreux onglets ouverts.Ce choix de design vient également avec une option permettant de regrouper des onglets en dossier afin de gagner en lisibilité. Il sera ainsi possible de regrouper les onglets d'un même thème en un seul endroit pour ne pas encombrer la nouvelle grille. La manipulation est on ne peut plus simple et intuitive : il suffit de faire glisser puis de déposer un onglet sur un autre dans la nouvelle interface.Google prévoit aussi une légère refonte des onglets sur ordinateur. Bientôt, quand vous aurez trop d'onglets ouverts en même temps, Chrome va vous aider à vous y retrouver en affichant non plus quelques lettres du titre de la page web mais la miniature du site, plus identifiable. Passer la souris dessus (sans cliquer) indiquera de quel onglet il s'agit exactement avec le titre et l'URL complète. Enfin, il devient possible d'envoyer un onglet de son smartphone à son ordinateur et vice-versa pour le retrouver en un rien de temps sur un autre appareil. Une fonctionnalité qui a déjà été déployée auprès de certains utilisateurs.Avec son moteur de recherche, Google fait en sorte d'apporter l'information recherchée à l'utilisateur sans que celui-ci n'ait besoin de faire d'effort. Il n'est souvent même plus nécessaire de cliquer sur un lien après avoir tapé sa requête grâce aux OneBox qui apparaissent sur la page de résultats. Et bien la firme de Mountain View va encore plus loin avec son navigateur en incluant des résultats directement dans la barre de recherche. On peut ainsi avoir une réponse à notre question (météo, âge d'une célébrité, définition d'un mot...) avant d'avoir appuyé sur la touche Entrée. Vous avez peut-être déjà accès à cette fonctionnalité, elle est disponible en français depuis quelques temps.On finit sur un changement plus anecdotique avec de nouvelles options de personnalisation pour Chrome sur desktop. A l'ouverture d'un nouvel onglet, cliquer en bas à droite sur le bouton Personnaliser va offrir davantage de choix qu'actuellement, dont la possibilité d'apporter de la couleur à l'interface. Cela reste toutefois encore très basique, et mieux vaut se tourner vers des solutions tierces pour obtenir des thèmes plus poussés.