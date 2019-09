Chrome 77 est là : le tour des nouveautés

Une expérience cross-device

À télécharger :

Chrome 77 pour Windows

Traditionnelles mises à jour de sécurité

Source : VentureBeat

Leest arrivé. Disponible sur l'ensemble des supports desktop ( Windows macOS et Linux ), la mise à jour, de son nom exact, est également en cours de déploiement sur mobile (Android et iOS).Alors quoi de neuf dans? Pas de révolution à signaler chez le leader des navigateurs web, mais quelques améliorations. À commencer par, au lancement du logiciel, qui vous invite à mieux personnaliser votre expérience, enrenvoyant aux applications Google (Gmail, Maps, YouTube...).Ensuite, parmi les nouveautés, on note l'apparition d'une fonctionnalité dont on vous parlait dernièrement : le transfert d'onglet d'un appareil à un autre . L'option, qui permet d', est donc désormais généralisée. Dans le même ordre d'idées,vous incitera à activer la synchronisation, pour «».Autre ajout mineur : l'apparition d'autour de l'icône d'un onglet lors du chargement d'une page.a aussi pensé aux, avec des fonctionnalités qui leur sont dédiées. Le navigateur inclut notamment de nouveaux, ainsi que le programme «», qui permet d'expérimenter de nouvelles fonctionnalités.Enfin, la mise à jour n'échappe bien sûr pas à une actualisation du point de vue de laaméliore ainsi l', de manière à protéger des données comme les cookies ou les ressources HTTP, et, certaines ayant été découvertes par des chercheurs externes.Pour mettre à jour votre navigateur, rendez-vous dans son menu, puis dans «» et «».