Chrome : le transfert d'onglets d'un appareil à l'autre débarque progressivement

offre déjà la possibilité de synchroniser plusieurs éléments entre différents appareils : favoris, historique, ou encore. Mais si vous faites partie de ceux qui ouvrent des dizaines d'onglets en même temps, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver...Heureusement, Google a pensé à vous ! Une nouvelle fonctionnalité du navigateur permet en effet de, de votre ordinateur à votre téléphone, par exemple, ou. Pour cela, il faut bien sûr queet que ce dernier soitLa marche à suivre est la suivante : sur la version desktop, faites un clic droit sur un onglet et sélectionnez «». Autre possibilité : cliquer sur la barre d'adresse, ce qui devrait faire apparaître une nouvelle icône représentant un ordinateur et un téléphone, qui vous permettra alors de choisir le dispositif destinataire.Depuis un mobile Android en revanche, il faut aller dans le, puis sélectionner «». Dans tous les cas, une fois l'opération effectuée,sur l'appareil de destination, permettant d'ouvrir l'onglet transféré.Il n'est pas certain que vous ayez dès à présent accès à cette fonctionnalité. Il ne s'agirait cependant que d'une question de temps.En effet, l'option a d'abord fait l'objet, depuis mars dernier, d'une phase d'expérimentation dans, la version potentiellement instable du navigateur permettant de. Et l'essai semble avoir été concluant, puisque Google a commencé àdu navigateur.Vous pouvez vérifier si vous faites partie des heureux élus en suivant une des procédures ci-dessus. Si vous ne voyez pas les options, il vous faudra simplement vous armer de patience.