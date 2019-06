Chrome : les sites suspicieux bientôt plus faciles à signaler

Un add-on permettant de signaler manuellement les sites dangereux

Chrome va aussi détecter les URL trompeuses

a indiqué à maintes reprises que l'année 2019 serait destinée à améliorer lades utilisateurs de ses services. En plus du Play Store , la boutique d'applications Android qui est souvent critiquée pour son manque de vigilance dans la validation des logiciels, le moteur de recherche va également offrir un nouvel outil àUne nouvelle extension,, vient de faire son apparition sur la plateforme d'add-ons de Google Chrome et permet en un clic de signaler un site à, l'outil en ligne qui vous avertit lorsque que vous souhaitez accéder à un site suspect.En cliquant sur le bouton présent à côté de la barre d'adresses, l'donne quelques raisons plus ou moins fiables, comme le placement dans le top 5 000 mondial, ou les caractères utilisés dans le nom de domaine,En cliquant sur le bouton «», l'extension se charge de récolter l'URL du site, son adresse IP mais également une copie du codeutilisé et uneavant de l'expédier aux services de Google.Cet outil manuel sera une occasion pour Google de renforcer ses procédures de détection automatique et d'améliorerau fil des semaines.intègre également une nouvelle fonctionnalité qui peut repérer les sites trompeurs.donne pour exemple le chargement de la pageau lieu dequi provoquera l'affichage en plein écran d'un avertissement de sécurité, indiquant que le site semble suspect et qu'il n'a jamais été visité par l'utilisateur.