Chrome 71 vous préviendra si vous êtes en train de souscrire à un service payant

Une meilleure information pour les utilisateurs

Les critères d'une page « sûre » selon Google

Les informations de facturation doivent être claires et détaillées sur la page d'inscription, et non sur une autre page cachée ;

Avant de valider et d'accepter, les utilisateurs doivent connaître le prix du service ;

Enfin, les prix et notamment les formules et autres abonnement doivent être compréhensibles, avec une offre simple. Il faut indiquer si le site demande un règlement unique, un abonnement ou une combinaison des deux.

Les pages qui demandent de s'inscrire et qui proposent des services payants devraient de plus être signalées par un message d'avertissement aux utilisateurs, si les offres ne sont pas présentées de manière claire.peut-on lire dans une note sur le blog « Webmaster Central » de Google, qui détaille les nouveautés de Chrome 71 à venir.Des règles que les éditeurs de services sur le web doivent respecter pour que Google juge le niveau d'information aux utilisateurs suffisant.Une page qui demande un enregistrement et propose une souscription (payante) peut ne pas faire l'objet d'un message d'alerte dans Chrome 71. Pour cela, trois critères doivent être respectés.Côté webmaster, ils seront avertis dans la Search Console qu'une ou plusieurs pages nécessitent des corrections pour ne plus faire l'objet d'un avertissement auprès des internautes. Pour les éditeurs de sites internet qui n'utilisent pas les services Google, le forum dédié aux webmasters sera ouvert pour régler les problèmes.Le formulaire est là pour avertir les utilisateurs mais n'a aucun impact sur le référencement. Même si une page ne respecte pas les bonnes pratiques recommandées, elle ne devrait (toujours au conditionnel, avec Google...) pas chuter dans les résultats de recherche.Fenêtres pop-up, redirections intempestives et autres ouvertures d'onglets non-désirées devraient être bloquées.