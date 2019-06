Brave annonce avoir optimisé son bloqueur de pub, rendu 69 fois plus performant

Un nouveau système d'analyse qui supprime les règles de filtrage inutiles



Une découpe des URL pour analyser plus finement les éléments à traiter



Source : Brave

a comme principes fondamentaux la confidentialité et du respect de la vie privée de ses utilisateurs. Pour respecter ses engagements, l'entreprise propose dans son navigateur Internet unintégré qui permet de limiter le suivi publicitaire Le dispositif était déjà très performant, mais Brave, dans un post publié sur son site web , détaille les améliorations que ses développeurs lui ont apporté pour le rendre. Sont annoncéesque dans la version actuelle du navigateur.Pour réussir cette prouesse, Brave a amélioré son algorithme d'analyse des requêtes. L'éditeur a constaté qu'un nombre très important de contenus, qui combinait les règles de filtrage compilées dans EasyList et EasyPrivacy et intégrées au sein du logiciel. Dans un test portant sur 242 944 requêtes, seules 39 % d'entre elles étaient correctement traitées.La nouvelle implémentation est basée sur l'approche de blocage des publicités d'uBlock Origin and Ghostery, qui est. Les différents éléments d'une adresse URL sont découpés sous forme de(tokens) et analysés afin d'éliminer les règles de filtrage qui ne sont pas nécessaires lors d'une connexion précise et ne garder que celles qui sont utiles.Ces jetons sont bien plus rapidement traités par le système de blocage et accélèrent le délai de traitement. Brave donne comme exempleconstaté sur les différents tests réalisés sur un MacBook Pro 2018 avec un processeur Intel Core i7 à 2,6 GHz et 32 Go de RAM.L'algorithme a été écrit en langage Rust, choisi pour sa sécurité et ses performances, et a été compilé au noyau natif du navigateur.Pour le moment, ce nouveau bloqueur de pub, destinées aux développeurs. Il sera ensuite être déployé dans la version grand public dans les prochaines semaines.