Concurrent de Chrome, le navigateur Brave ne fonctionnerait pas sur les Pixel 6

En effet, un certain nombre d'utilisatrices et utilisateurs de Brave expliquent que le navigateur ne fonctionne pas sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, voire même sur d'anciens modèles fonctionnant sous Android 12. Le problème est assez violent : lorsque le navigateur s'ouvre, il « crashe » instantanément. Pour d'autres, c'est lorsque qu'une publicité tente de s'afficher, et que Brave la bloque, que tout se coupe.