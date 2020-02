Wayback Machine : Brave vous proposera d'accéder en un clic à la page d'archive d'une erreur 404

Lire aussi :

Un accès immédiat à 400 milliards de pages archivées



Le navigateur Brave a peut-être trouvé la parade pour éviter les erreurs 404, qui signifient qu'une page Web n'est plus en ligne.La société a établi un partenariat avec la Wayback Machine de la plateforme Internet Archive. Cette dernière indexe le Web depuis plus de 23 ans et permet de garder une trace de tout ce qui a été publié sur Internet, ce qui peut être utile pour récupérer un article perdu ou redécouvrir l'ancien design d'un site.Internet Archive affirme stocker 900 milliards d'URL et plus de 400 milliards de pages web, et indique dans un communiqué ajouter «».La dernière mise à jour du navigateur dans sa version de bureau proposera, lorsque vous arrivez sur une page d'erreur 404, une notification qui vous invitera à cliquer sur un bouton pour vérifier si une archive du site existe et pour la consulter le cas échéant.Le système n'est pas nouveau et des extensions disponibles sur Google Chrome, Safari ou Firefox existent déjà, mais Brave propose une intégration native et une interface très simple d'accès qui lui donnent un avantage sur ses concurrents.Brave indique de son côté que le système fonctionne également avec les erreurs 500, 502 ou 503, lorsque le serveur sur lequel est hébergé un site web n'est pas accessible sur le moment. Le système permettra tout de même de le consulter dans sa dernière version, sans attendre que le problème technique soit résolu.La mise à jour estampillée 1.4 du navigateur qui active cette fonctionnalité est disponible dès à présent.