Qwant : changement de direction... vers la monétisation

Après les administrations françaises, devenir le premier moteur de recherche européen

Monétiser Qwant de manière pérenne

Nos confrères de Siècle Digital ont pu s'entretenir longuement avec les deux hommes, évoquant à la fois la situation présente de Qwant et sa stratégie pour les années à venir. Et, surtout, sa politique de monétisation qui peine à décoller.Dès les premiers mots de Jean-Claude Ghinozzi, qui occupait auparavant le poste de directeur adjoint, l'ambition de Qwant au travers de ce changement est lâchée. Il faut «».Après avoir ouvert des filiales en Allemagne, en Italie ou au Luxembourg, Qwant a été annoncé en ce début d'année 2020, comme le nouveau moteur de recherche officiel de l'ensemble l'administration française. La société compte sur ses acquis auprès de l'administration et une prochaine augmentation de capital pour se stabiliser à l'international.», explique le nouveau directeur.Jean-Claude Ghinozzi souligne aussi à Siècle Digital que l'entreprise a établi un plan stratégique sur cinq ans avec la Banque européenne d'investissement pour «», en se laissant trois ans pour développer sa présence locale et s'ancrer définitivement dans le paysage numérique du Vieux Continent.Cette stratégie européenne est le miroir de la volonté de monétisation de Qwant. Le moteur de recherche veut mener une politique plus agressive à ce niveau pour passer des 5 millions de visiteurs uniques actuels à 12 à 13 millions et ainsi, devenir bénéficiaire.Pour parvenir à ce Graal de l'équilibre financier, les deux hommes expliquent à nos confrères vouloir continuer à faire «», comme c'est le cas depuis 2014, mais aussi développer les autres potentialités de Qwant comme la partie shopping et les partenariats avec des sites marchands, en France comme à l'international. «», affirme Jean-Claude Ghinozzi.D'un point de vu stratégique, Jean-Claude Ghinozzi a expliqué se démarquer des choix effectués par le passé en se recentrant sur le produit Search pour booster cette monétisation : «».Pour le moment, Qwant s'appuie sur ses investisseurs. Notamment la Caisse des dépôts, qui «» au terme de la prochaine augmentation de capital, mais aussi le groupe Axel Springer - qui pourrait investir plus de 10 millions d'euros dans l'entreprise lors du prochain tour de table.Durant l'entretien, Eric Léandri et Jean-Claude Ghinozzi sont également revenus sur l'indépendance de Qwant, vis-à-vis de l'État français ou de Microsoft, entre autres sujets.