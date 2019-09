Vivaldi 2.7 : le navigateur améliore la navigation et s'attaque aux sons indésirés

© Vivaldi

Réduire les onglets au silence

Les autres nouveautés

À lire aussi : Navigateurs Web, notre comparatif 2019

Source : Vivaldi

C'est la rentrée pour. Le navigateur, développé par les créateurs d' Opera et réputé pour ses fonctionnalités avancées de personnalisation, revient enavec quelques nouvelles options bienvenues.La plus notable de ces nouvelles fonctionnalités est certainement celle qui permet de, via un simple clic droit. Une option qui se révèle particulièrement utile pour éviter d'être dérangé(e) par une soudaine lecture ensur un site ( sur Google Play Store , par exemple).D'autant plus qu'elle s'ajoute aux autres paramètres audio disponibles dans le navigateur. Il est ainsi possible deou de donner la priorité à l'onglet actif.Parmi les autres améliorations, on notera également la possibilité, sur la version Windows , de créer un, de sorte à toujours utiliser la bonne configuration.Par ailleurs, les développeurs se sont penchés sur la question de. Bien que cette technologie paraisse obsolète, elle reste utilisée sur de nombreux sites. Par conséquent, l'équipe a décidé de, à activer dans les paramètres.De plus,affiche désormais des, durant le chargement des pages. Le navigateur renseignera ainsi l'utilisateur sur l'opération en cours : «», «», «»...Enfin, la nouvelle version de l'outil permet deet offre divers correctifs de sécurité.