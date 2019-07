Après 25 ans d'existence, les robots.txt pourraient enfin devenir un standard du web

Une ébauche des robots.txt soumise à l'IETF

Happy 25th birthday, robots.txt! You make the Internet a better place. You're the real MVP! pic.twitter.com/vxvZTcHpR3 — Google Webmasters (@googlewmc) 1 juillet 2019

Source : 9to5google

Créés en 1994 par, le fichierest largement utilisé par les éditeurs web. Toutefois, il n'est jamais devenu une norme Internet.Le fichiercélèbre son 25anniversaire. Placé à la racine d'un site internet par son créateur, il donne des indications aux « spiders »,. En somme, c'est und'un site web.Les fichiersprévalent largement sur la toile, mais ils ne sont jamais devenus une. Notamment parce que. Mais aussi parce qu'ils ne s'attaquent pas aux problèmes modernes du web Ainsi,, afin que tous les robotsl'interprètent de la même manière. Pour cela, et en collaboration avec l'auteur original du protocole de 1994, des webmasters et d' autres moteurs de recherche , Google a. Et bien-sûr, la demande à été soumise à l'».Laest donc en cours d'élaboration. Pour ce faire, Google s'est entouré de développeurs web afin de recueillir leurs commentaires. Ainsi, le protocole sera ajusté au fur et à mesure de leurs retours, notamment en ce qui concerne, et donc susceptible d' apparaître dans les résultats de recherche