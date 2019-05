Opera 52 pour Android : le VPN s'améliore ainsi que la prise en charge des PDF

Le VPN intégré est amélioré pour accueillir de plus en plus d'utilisateurs



Une mise à jour mineure qui corrige certains problèmes et manquements d'Opera



Le navigateurenchaine les mises à jour. En mars dernier le logiciel sous Android passait en version 51 et introduisait un VPN intégré pour sécuriser les connexions des utilisateurs, notamment sur des points d'accès gratuits dans les hôtels, les aéroports ou chez certains commerçants.Cette nouvelle version n'apporte pas de fonctionnalités aussi fracassantes. Opera indique dans ses notes de version que le VPN a été amélioré, pour supporter un trafic plus important sans perdre en efficacité.Le développeur a tout de même apporté quelques ajouts dans le navigateur, comme l'enregistrement ou l'impression au format. Une fonctionnalité loin d'être novatrice, mais très pratique pour gérer ses documents directement depuis son smartphone ou sa tablette Android, sans passer obligatoirement par un ordinateur.La lecture desau format MP4, très répandu sur le web, a été également améliorée. Certains contenus pouvaient être mal pris en charge par le navigateur, c'est désormais réglé en plus de la possibilité de supprimer lapour les allergiques aux publicités.Côté interface, Opera a revu la présentation de la grille d'. Le look est voulu plus simple d'utilisation pour naviguer entre les pages ouvertes et pour créer un nouvel onglet, avec un bouton dédié bien plus visible.La mise à jour, qui comporte également des correctifs plus mineurs et des améliorations de performances, est disponible dès à présent sur le Google Play Store