Le navigateur Vivaldi arrive aujourd'hui sur Android

La rentrée est décidément mouvementée pour. Quelque temps après avoir dévoilé sa mise à jour 2.7 , disponible sur ordinateur, l'entreprise a présenté uneL'équipe, dirigée par Jon von Tetzchner, ancien PDG d'Opera, a misé sur quelques points forts de son logiciel desktop pour sa déclinaison sur mobile. On découvre ainsi un design similaire, adapté aux téléphones portables. On retrouve notamment les boutons « Précédent », « Suivant » ou « Changer d'onglet » dans une. Et en haut, on retrouve évidemment la traditionnelle(avec plusieurs moteurs de recherche disponibles).Ensuite, Vivaldi comprend certaines fonctionnalités classiques, comme la possibilité d'enregistrer des favoris et des signets, et ajoute quelques options plus poussées, comme une gestion avancée des onglets (il est par exemple possible de cloner des onglets). Le navigateur propose également d'effectuer des, en enregistrant l'ensemble de la page ou simplement la partie visible à l'écran.Cependant, parmi les points faibles, il convient de noter le. Un inconvénient qu'on peut également regretter sur la version desktop, mais qu'il est plus facile de corriger, via le téléchargement d'une extension.